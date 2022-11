Incidente con l' auto e vola fuori dall' abitacolo | Davide trovato morto in strada

(Di domenica 27 novembre 2022) Questa notte alle 2,30, in una Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona , èun 41enne residente in paese,Ghisoni. Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe perso il ...

Questa notte alle 2,30, in una Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona , è morto un 41enne residente in paese, Davide Ghisoni. Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Lancia Musa lungo ...E' stato sicuramente un bel modo per 'inaugurare' la nuova casa che la figlia di Michelle ha presoil suo fidanzato Goffredo Cerza , che presto diventerà padre del suo primo figlio.Questa notte alle 2,30, in un incidente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, è morto un 41enne residente in paese, Davide Ghisoni. Secondo i primi accertamenti, l'uomo ...Enensimo drammatico incidente stradanle la scorsa notte sulla A12 Roma-Civitavecchia: i vigili del fuoco sono intervenuti per un sinistro che è avvenuto precisamente al chilometro 4 in direzione Roma.