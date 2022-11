Covid | centinaia di studenti a Pechino Shanghai e Wuhan manifestano contro le restrizioni

La protesta si allarga anche a Wuhan - La protesta contro le restrizioni anti -in Cina arriva anche a Wuhan, la citta' cinese simbolo dell'epidemia, dovedi manifestanti si sono ......protesta in Cina contro la politica 'zero -' imposta dal governo di Pechino. Manifestazioni di dissenso stanno scoppiando in diverse città e nelle università, compresa Shanghai, dove...Non solo Pechino e Shanghai. Ora anche a Wuhan, in Cina, centinaia di studenti dell'università Tsinghua hanno partecipato a una protesta contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo. Alcuni vi ...Proteste a Shanghai anche contro il Partito comunista. La tv taglia le immaginidei tifosi senza mascherina ai Mondiali in Qatar (ANSA) ...