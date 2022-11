Ciclocross | Mathieu Van der Poel | “Contento della forma | la preparazione è stata ottima”

(Di domenica 27 novembre 2022) Il re è tornato.Van dervince al suo esordio nella Coppa del Mondo di2022/23, dettando legge per la quinta volta in carriera sul percorso di Hulst, nella regioneZelanda dei Paesi Bassi. Per lui si trattaprima vittoria in quasi due anni, da quella nel Campionato del Mondo di Oostende, nel gennaio del 2021. Il neerlandese ha parlato ai microfoni di Eurosport al terminegara: “Sono molto felice. È passato veramente troppo tempo da quando ho vinto la mia ultima gara di. La scorsa stagione non posso neanche chiamarla tale, avendo corso solo una gara e mezza”. Un infortunio, poi i problemi alla schiena, avevano impedito a VdP di gareggiare nella disciplina che per anni ha dominato: “Oggi mi sentivo proprio bene, ho ...

OA Sport

