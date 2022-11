Amici22 | provvedimento disciplinare | ragazzi in sfida per l’ordine in casetta

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilper i giovani talenti dirimescola le carte in gioco. Tutti indurante l’undicesimo atto del talent show Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Amici lo avevano già annunciato: Maria De Filippi sarebbe stata pronta a prendere seri provvedimenti disciplinari a causa dele della pulizia deiinche, ultimamente, sembrerebbero essere stati a livelli di guardia. Detto fatto, tutti in! Dopo aver annunciato il debutto di Lorella Cuccarini a teatro con il suo nuovo ruolo in “Rapunzel”, Maria De Filippi fa vedere alcuni filmati girati inche mettono in evidenza condizioni di pulizia e ordine davvero indecenti. Per questo le gare di ballo e di canto vedono i ...

Blasting News Italia

Unche ha causato continui malumori ed un vero e proprio caos con sfide immediate e ... (grazie a: SuperGuidaTV e Amici News) #blogtivvu #amici ##amicispoiler #amicianticipazioni #..., di nuovo problemi per Wax Uno dei cantanti che più stanno mettendo i bastoni tra le ruote ... Nonostante Rudy volesse unpiù pesante, Arisa gli ha solo affidato le pulizie della ... Amici22, puntata 27/11: Nuovo provvedimento disciplinare, 3 allievi in sfida Durante la decima puntata di Amici 22 la produzione ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare per punire i ragazzi che non fanno nulla. A pagare è stato però Gianmarco, il quale non ha colpa ...Durante la puntata di oggi domenica 27 novembre, la scuola di Amici ha visto la classe subire un pesante provvedimento disciplinare. A commentare negativamente il comportamento degli allievi ci ha pen ...