A Casamicciola si continua a scavare | 5 le vittime recuperate Meloni | dal governo risposta immediata

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Il lavoro incessante dei soccorritori ha portato a trovare il corpo della quarta vittima della frana aTerme, sull'isola di Ischia. Non si conoscono dettagli del ritrovamento. Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari lavorano lungo via Celario, dove alle 5 di sabato mattina si è riversata sulle case una massa di fango, rocce e destriti dal monte Epomeo anche a mani nude. I soccorritori hanno estratto dal fango la quinta vittima. Secondo quanto apprende AGI, si tratterebbe di un adolescente, forse il fratellino della bimba trovata in tarda mattinata. Della stessa famiglia facevano parte una bambina di 21 giorni e la madre, ritrovati nelle scorse ore. In mattinata, i corpi di una anziana e di una bambina di 5/6 anni sono stati trovati proprio nelle case di via Celario. I genitori e il fratello della bimba sono nella lista ...