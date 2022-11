Superbonus | i 4 errori del governo Conte

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 26 novembre 2022) Come quasi tutte da quegli scappati di casa del M5s, anche quella del110% era una pensata fuori di testa. Naturalmente le intenzioni volevano essere buone, ma sappiamo dove conducono le vie lastricate di buone intenzioni, come osservava quel Marx che ben sapeva dove avrebbero condotto le buone intenzioni che lo animavano. Nel caso del, si tratterebbe di dare l’aìre al settore edilizio. Ma a chiunque con la testa sulle spalle e il cervello dentro la testa non può sfuggire che qualcosa non funziona in uno Stato che risarcisce con 110 i cittadini che spendono 100. Il risultato sarebbe – così almeno denuncia il premier – un buco di 38 miliardi, cosa della quale non ci meravigliamo affatto. Sono almeno quattro glicommessi da chi quelha partorito. 1. Il primo dei quali, già detto, ...