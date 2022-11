Si tatua le labbra ma il risultato è molto diverso da quello sperato | “Gonfie e deformi | sembrano il c*** di un babbuino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono diverse le influencer che scelgono TikTok per mostrare non solo i trattamenti estetici che danno i risultati sperati ma anche quelli che non funzionano e creano notevoli problemi. È il caso di Melissa O’Callaghan che, attraverso un video diventato virale, ha mostrato cosa è accaduto alle suedopo aver fattoche avrebbe dovuto essere un innocuoggio (si tratta di tattoo semipermanenti che con l’iperpigmentazione creano un effetto ‘pieno’): “Mi sonota lee questo è il: sembra il sedere di un“. La bocca della tiktoker si è gonfiata in modo innaturale, deformandosi, e si è anche tinta di rosso. L’effetto collaterale è durato diversi giorni. Un invito a stare attenti aiggi sulle ...