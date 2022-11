LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | super prova di Kilde | tra poco Paris

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DI20.44 Parte Cochran-Siegle. 20.43 1.02 di vantaggio per! Unapulita e all’attacco: non sarà semplice da scalzare. 20.43 Otto decimi di vantaggio per! Seconda parte mostruosa! 20.42 Parte! 20.41 Non tiene giù il piede Bennett: poca fiducia,coraggio e distacco abissale. 2.32 di ritardo da Dressen: davvero unapessima. 20.40 Al via l’americano Bennett. 20.39 Davanti a tutti Dressen! 1:49 netto: grande parte finale econvincente al rientro. 20.38 Parte Thomas Dressen, è già stato vincitore a. 20.37 Guadagna tanto nel finale ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via il weekend nord - americano anche ... LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO 19.17: Perde tantissimo la austriaca Truppe che chiude ottava a 155 dalla testa. Melesi è certa di entrare tra le prime 20. Ora ...La diretta testuale del discesa maschile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Cancellata la discesa di ieri, si torna in pista per la seconda gara in programma in ...