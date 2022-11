La Rai dice no a Miss Italia | la delusione di Patrizia Mirigliani che parla di ignoranza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 novembre 2022)non può tornare in Rai, nemmeno questa edizione potrà andare in onda sulle reti a cui anni fa tutti erano abituati a seguire almeno la finale. La Rai ha detto di no e le speranze di Patrizisi sono spente del tutto, ovviamente con grande. Anche quest’anno non c’è spazio in Rai per le bellissime ragazze che aspirano al ruolo di reginetta. Da quando il concorso non va più in onda su Rai 1 ha perso forza, lenon sono più così note come le tantissime ragazze viste sfilare anni fa.è perplessa dalla scelta, dalla motivazione: il concorso non coincide con i valori della rete e l’organizzatricedi: “Solo ...