Il sindaco di Ischia | “Una decina di persone restano in attesa dei soccorsi”

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Delle circa centonella zona di via Celario, a Casamicciola, intrappolate nelle proprie case senza acqua e senza luce, resta da raggiungerne una. Tutte le altre sono state messe in salvo”. Lo riferisce ildi, Enzo Ferrandino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Casamicciola, fango e detriti ovunque. Il: 'È una tragedia'. Salva la famiglia con il neonato. Due gli uomini estratti vivi dal fango. Un ferito ricoverato in prognosi riservata, duecento gli sfollati. Nave della Marina Militare verso ...... facendo un punto sulle operazioni di soccorso a Casamicciola, sull'isola d'. " Sono 80 le ... "Ci sono ancora una decina di dispersi" ha detto Gaetano Manfredi,della Città metropolitana ...Frana per il maltempo e paura a Ischia, a Casamicciola Terme. Sabato mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto ...