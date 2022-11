Germania | Flick | 'Elaborato il fallimento col Giappone Sané? Aspetteremo la rifinitura'

...di poter svolgere la conferenza al campo di allenamento della, e non al Qatar Convention Center di Doha che dista più di un'ora di macchina. Richiesta prontamente respinta dalla Fifa....Il tecnico non accenna a proteste Doha (Qatar) 23/11/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 /- Giappone / foto Imago/Image Sport nella foto: HansiONLY ITALY Lanon manda ...E' già da tempo al centro dell'attenzione la Germania, in particolare da quando Neuer, prima dell'inizio del Mondiale, si era espresso duramente contro la Fifa. Oggi ...MONDIALI 2022 - La Nazionale tedesca non ha presentato alcun giocatore in conferenza stampa al fianco del ct Hansi Flick. Un gesto di protesta, vista l'indispon ...