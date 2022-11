Gaffe mostruosa per Alfonso Signorini | spuntano i nomi per il prossimo reality |  caos in rete

Leggi su ck12

(Di sabato 26 novembre 2022) Il conduttoresembra aver commesso nelle ultime ore uno scivolone senza precedenti: svelati ibollenti. Il mattatore di Canale 5 colleziona picchi di share sin dal suo insediamento nel format “GF Vip”.(fonte youtube)Precedentemente opinionista a “L’Isola dei Famosi”, e tutt’ora al timone del settimanale “Chi”,ha dimostrato negli anni il suo fiuto per i “drama” televisivi e per le bagarre mediatiche in piena regola. Due mesi or sono ha inoltre varato la settima edizione del “GF Vip”, dopo aver trascorso un’estate intera ad arruolare i personaggi più piccanti e controversi per il suo show. Nonostante la fitta cortina di silenzio circa l’identità dei concorrenti, mantenuta per riservare alla puntata inaugurale ...