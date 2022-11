Agenzia ANSA

Leeuropee si avvianoprogrammi di riacquisto di azioni proprie meno generosi rispetto a quelli di quest'anno che hanno visto operazioni per complessivi 33 miliardi di euro. Gli istituti di ...... quindi, il tasso che leapplicano al credito per le imprese (e le famiglie). Aumenta il ... Fiacche, invece, le esportazioniCina e Giappone e ridotte le vendite in Russia (di circa un ... Banche:verso buy back meno generosi nel 2023, timori recessione - Economia (ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le banche europee si avviano verso programmi di riacquisto di azioni proprie meno generosi rispetto a quelli di quest'anno che hanno visto operazioni per complessivi 33 ...Incertezza. È questo lo scenario sul finire del 2022: l’economia mondiale è fortemente condizionata dall'elevata inflazione, dalle difficoltà di approvvigionamento energetico e alimentare, nonché dal ...