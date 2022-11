Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith | Quanta eleganza nello sparlare

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

...05 domani sera stasera in onda 26 Nov Sarà una sorta di " prima semifinale ", l'appuntamento su Rai1 di sabato 26 novembre , questa volta alle 22 causa Mondiali di Calcio,le ...Non c'è solo il fronte Carolyn Smith . Intervistata da Davidemaggio.it , Selvaggia Lucarelli bombarda la collega giudice dile stelle , da cui la dividono sia questioni tecniche sull'approccio al ruolo sia giudizi nel merito su Enrico Montesano ('Lo rivuole aMeglio che studi la storia oltre che la ... Ballando con le stelle: anticipazioni della prima semifinale, tra cambi d’orario e ospiti speciali Protagonista di Ballando con le Stelle, Paola Barale si racconta in una intervista, parlando dell'inizio della carriera nel mondo dello spettacolo e di una TV che non riconosceva più.Lo show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle, sabato 26 novembre 2022, non inizierà al solito orario, per via dei mondiali: ecco i dettagli.