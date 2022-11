X Factor 2022 | quinto live | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022)DIFRANCESCA MICHIELIN 2 Non vorrei che qualcuno pensasse che mi sta antipatica Francesca Michielin. È vero, credo di non aver mai scritto una singola parola nei suoi confronti che non pascolasse dalle parti dell’orrido o del perplesso, ma non è certo una questione di antipatia, quella, quanto piuttosto di merito. Nell’unica occasione in cui mi è capitato di scambiarci quattro chiacchiere, anni fa, quando la sua manager Marta Donà, manager anche di Cattelan e di Mengoni, per qualche tempo anche dei Maneskin, me la volle presentare mentre ero negli studi di Eros Ramazzotti per intervistare non ricordo chi, mi ha fatto anche tenerezza, lì in pigiama, perché, mi ha detto, lei per cantare preferiva stare in pigiama per sentirsi più a suo agio, roba che uno pensa a Lady Gaga o Rihanna, poi pensa a lei in pigiama che canta e capisce ...