Sono pessimista e mi aspetto sempre il peggio

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Cedere al cupo abbraccio del pessimismo non è una prerogativa solo dell’amica che ci ha scritto. Secondo un recente rapporto del Censis relativo alla situazione dei giovani dopo la pandemia, oltre 6 di loro su 10 (62%) hanno cambiato la loro visione del futuro. Il 40% pensa che il domani saràre e prova incertezza (49%), ansia (30%), paura (15%) e pessimismo (13%). Eppure anche questo stato d’animo ha il suo perchè. E, se affrontato nel modo giusto, si può trasformare: non in un inutile ottimismo a oltranza, ma in energia che fa ritrovare il coraggio di vivere. I pessimisti del Neolitico Il pessimismo è uno degli atteggiamenti che ha permesso all’uomo di salvarsi la pelle, fin dall’Età della Pietra. Ebbene sì: gli uomini primordiali erano già pessimisti. Non vivevano nelle caverne spensierati e ottimisti, ma pronti alle più terribili evenienze. Prepararsi al ...