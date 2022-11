Olanda-Ecuador 1-1

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ore 18-57 - Pareggio nella seconda sfida di oggi del girone A Con un gol di Gapko, per gli orange, e di Valencia per i sudamericani arriva il pareggio che alla fine accontenta le due formazioni che vedono avvicinarsi il passaggio agli ottavi di finale. Meglio comunque l'che ha colpito una clamorosa traversa nel secondo tempo

...lusinghiero 40% che Dia e compagni cercheranno di migliorare nella decisiva gara contro l'. ... "Sono molto contento dei ragazzi, ma con tutto il rispetto del Qatar l'è un'altra cosa. È ...I padroni di casa battuti 3 - 1 dalla squadra africana. Alle 17, in serata Inghilterra - ...Terza rete in questa competizione, la quinta nelle ultime sei gare ai Mondiali dove tutti i gol dell'Ecuador portano la sua firma ...Gli Orange vanno in vantaggio al 5' ma soffrono molto il ritorno dei sudamericani che pareggiano con Enner Valencia: poi l'arbitro annulla per fuorigioco ...