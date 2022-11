(Di venerdì 25 novembre 2022) Radjanon si dà. Il centrocampista belga, ex Cagliari, Roma e Inter, in questi giorni è in Qatar per il Mondiale ma, poco prima di partire, ha rilasciato un'intervista in Belgio per ...

Corriere dello Sport

Radjasi dà pace. Il centrocampista belga, ex Cagliari, Roma e Inter, in questi giorni è in Qatar per il Mondiale ma, poco prima di partire, ha rilasciato un'intervista in Belgio per parlare ...Su: "Fa piacere essere apprezzati da giocatori che hanno giocato qui, ma ancoraabbiamo fatto nessuna valutazione sul piano tecnico, c'è ancora tempo e ci sono delle partite da giocare. Nainggolan non si dà pace: "Non capisco perché l'Anversa mi abbia fatto fuori" Il belga, in questi giorni in Qatar per il Mondiale, nei giorni scorsi ha raccontato la sua frustrazione: "La sigaretta Ho commesso un errore, ma la sanzione è stata troppo pesante" ...Radja Nainggolan è come si sa, un personaggio sopra le righe. Anche stavolta non si è sottratto a determinati commenti A sua discolpa ...