L’Europa indaga sui trasferimenti in Cina dei dati raccolti da Tik Tok

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutisu TikTok: sotto osservazione il trasferimento indidi cittadini comunitari e le pubblicità mirate rivolte ai minori. La notizia è stata confermata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Gli investigatori stanno cercando di capire se TikTok soddisfi o meno i requisiti del Regolamento generale sulla protezione deieuropeo, il GDPR. “Le pratiche suidi TikTok, anche per quanto riguarda iinternazionali delle informazioni, sono oggetto di numerosi procedimenti in corso – ha scritto von der Leyen in una lettera condivisa su Twitter dal Commissario della Federal Communications Commission degli Stati Uniti Brendan Carr – ciò include un’indagine della Commissione per la ...