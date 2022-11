Le partite di oggi ai Mondiali di calcio

... ha spiegato Bale come riportato da diversi media inglesi a margine della sfida di. "Spero che ... "ListItem", "position": 3, "name": "Bale, appello alle scuole in Galles: 'Mostrate ledel ...QATAR - Iniziala seconda giornata per i gironi A e B con sfide già potenzialmente decisive per l'accesso alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di Qatar 2022. Si comincia alle ore 11:00 con Galles - ...Galles Iran: dove vedere in tv e streaming la prima partita della seconda giornata dei gironi dei Mondiali 2022 in Qatar, valida per il Gruppo B.Tanta fuffa e poca sostanza nella nota a conclusione del faccia a faccia tra l'onorevole con gli stivali e i vertici del partito. Nicola Fratoianni in rotta con Angelo Bonelli. Una fonte: I nostri gua ...