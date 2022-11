(Di venerdì 25 novembre 2022) Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti, come avete accolto il divieto di cellulari in classe? 'Male. In queste settimane abbiamo ascoltato da parte del Ministro diversi ...

Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti, come avete accolto il divieto di cellulari in classe 'Male. In queste settimane abbiamo ascoltato da parte del Ministro diversi ...Il preside: 'Da noi è già così, ottimi risultati c'è più attenzione' La: 'repressione, invece può essere strumento didattico' Il divieto di fatto esiste dal 2007, con la direttiva ... La studentessa: «Inutile repressione, invece può essere strumento didattico» Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti, come avete accolto il divieto di cellulari in classe «Male. In queste settimane abbiamo ascoltato da parte del ...Manzi: «In commissione cercheremo di capire quali obiettivi e che visione della società c'è dietro a questo continuo messaggio prestazionalista, ispirato a un modello fondato esclusivamente sull'ordin ...