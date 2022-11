Covid in Campania | bollettino 25 novembre | 2 100 positivi | 4 vittime - Cronaca - quotidiano net

Tanto per capire, quando parliamo di ondate dicon la più diffusiva Omicron si ragiona su una ... E il monitoraggio non è stato ancora attivato da tre regioni:, Calabria e Sardegna. Tra ...Il governatore della regione De Luca: 'L'unico a mettere ancora la mascherina sono io, per dare l'esempio. Meglio indossarla occorre ...Sabato di forte maltempo in Italia, soprattutto al Centro-Sud. La protezione civile ha emanato l'allerta arancione su parte di Lazio, Campania, Molise e sull'intera Sicilia. Allerta .... +34 posti letto nei reparti ordinari, nelle intensive da 14 a 17 Ricoveri in netto aumento in Campania per il Covid. Nelle terapie intensive si passa dai 14 di ieri ai 17 di oggi ma l’incremento più ...