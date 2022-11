Caos acqua | Gesesa si ‘spiega’ con Associazioni dei Consumatori e Comitati di Quartiere

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ieriha incontrato ledeie idie, in totale trasparenza, ha illustrato documenti, dati e grafici con lo scopo di spiegare quanto accaduto tra il 17 ed il 19 novembre e ribadire la correttezza dell’operato diin quei particolari frangenti. In un confronto serio e costruttivoha confermato inoltre la potabilità delle acque emunte dai pozzi di Pezzapiana e ha anche illustrato, in modo puntuale, tutte le azioni di efficientamento adottate e quelle in programma in un prossimo futuro. “Abbiamo avuto un confronto franco e costruttivo con tutti i presenti – ha dichiarato l’Amministratore Delegato diSalvatore Rubbo -, un confronto che, per ...

