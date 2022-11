Ultime Notizie – Qatar 2022 | De Santis | “Arbitro Belgio-Canada inadeguato e non aiutato dal Var”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “L’diera palesemente, ma più degli errori sui due episodi dei rigori non dati ai nordamericani penso che al direttore di gara sia mancata l’interpretazione della partita, è mancato l’approccio e dialogo giusto coi giocatori. Ripensando all’arbitraggio del match inaugurale di Orsato la differenza si è vista”. E’ il commento all’Adnkronos dell’exinternazionale Massimo Deriguardo alla direzione di gara dello zambiano Janny Sikazwe nella sfida valida per il gruppo F del mondiale di. “All’arbitraggioin campo poi si è aggiunta anche la pessima prestazione del Var che non haSikazwe a correggere le decisioni sbagliate prese in campo”, ...

Il Sole 24 ORE

Sulla vicenda della bomba esplosa questa notte a San Giorgio a Cremano , in provincia di Napoli , è intervenuto il sindaco Giorgio Zinno che ha fatto sapere, attraverso una nota, di essere in costante ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Sono passati dieci anni dal primo film della serie Magic Mike che Channing ... E nelleore è stato ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, presto price cap a petrolio russo e sanzioni Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - "Mai come in questa fase della pandemia occorre puntare sempre di più sugli anticorpi monoclonali, molto utili in pazienti fragili immunocompromessi perché giocano ...“Mi dicevi di passare la palla, ma non sapevo a chi!” Poi l’argomento si sposta sul rapporto tra il VIP e la sua ultima ex importante. “Hai detto che l’amore evolve, come mai vi siete lasciati” ...