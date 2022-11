UFFICIALE – Serie A 2023 2024 | comunicate le date della prossima stagione

(Di giovedì 24 novembre 2022) LaA è attualmente in pausa a causa del Mondiale in Qatar e riprenderà il via il prossimo 4 gennaio, quando il Napoli capolista andrà a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio “per colpa” del Mondiale, laA (così come gli altri campionati europei) terminerà in netto ritardo rispetto al solito: l’ultima giornata si disputerà il 4 giugno. Napoli (Getty Images), si comincia il 20 agosto Il campionato diA quest’anno è iniziato in anticipo proprio per il Mondiale qatariota in programma tra novembre e dicembre: la prima giornata si è disputata nel weekend del 13 agosto 2022. Ma l’anno prossimo lecambieranno nuovamente. La LegaA, con un ...

Frank, scomparso all età di 49 anni in circostanze i cui dettagli non sono ancora stati resi noti in via, faceva parte dei protagonisti della primissima stagione della, Mighty Morphin ...... invocando un " bombardamento del server del sitodel Parlamento europeo ", definito " ... In ottobre il gruppo ha condotto unadi attacchi contro alcune infrastrutture aeroportuali ...La Serie A 2022/23 non è ancora arrivata a metà del suo cammino in questa annata, ma già pensa al futuro ed in particolare alla stagione 2023-2024. Infatti, in queste ore sono state svelate le date di ...La Serie A pensa al futuro: sono infatti state svelate dalla Lega e date di inizio e conclusione del prossimo campionato. "A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, ...