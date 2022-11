Torino | esami per Vlasic

...diversidi laboratorio e percorsi di riabilitazione per il recupero delle funzioni psicomotorie. Presso l'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale, in Via Saluzzo 50 a, è ...... l'antigene legato al cancro alla prostata, e i dottori avevano ordinato una serie di... dato che a Roma viveva in un bed and breakfast e nel fine settimana tornava adalla famiglia. ...Ore di attesa per la Croazia e per il Torino, che monitorano le condizioni di Nikola Vlasic. Nella giornata di oggi sono previsti gli esami strumentali del trequartista croato, infortunatosi al polpac ...Lo segnala La Gazzetta dello Sport dopo l’infortunio accusato dal giocatore del Torino in Croazia-Marocco. Vlasic è stato costretto al cambio all’intervallo per un problema al polpaccio, l’esatta ...