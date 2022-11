Sono fuori | è ufficiale Il Governo appoggia la decisione di re Carlo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Regno Unito di resembra essere pronto per diventare una monarchia capace anche decisioni difficili. La corona basata sulla fedeltà alla Famiglia Reale sembra essere un lontano ricordo e per il nuovo Sovrano contano solo l’impegno e il lavoro. Anche la Camera dei Lord ha approvato le sue richieste e non resta che attendere anche l’ultimo sì del Parlamento. Sembra essere solo questione di tempo, ma per i media inglesi la notizia è oramai certa. Reè riuscito a estromettere de facto il principe Harry ed il principe Andrea dal loro importante ruolo “ereditario” per la Corona. La Camera dei Lord, infatti, ha accolto la richiesta del Sovrano che ha voluto estendere la carica di consigliere di stato anche al principe Edoardo e alla principessa Anna. AnsaStando agli aggiornamenti, dunque, il duca di Sussex e il duca di York non sostituiranno il ...