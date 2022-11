Qatar 2022 | gruppo H | Portogallo-Ghana 3-2**

(Di giovedì 24 novembre 2022) Doha, 24 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-2 ilin match delH dei mondiali di Qatar, disputato allo Stadium 974 di Doha. Le reti dei lusitani portano la firma di Cristiano Ronaldo su rigore al 65', Joao Felix al 78' e Leao all'80'; per gli africani in gol Ayew al 73' e Bukari all'89'. Per CR7 l'ennesimo record: con il gol di oggi diventa il primo giocatore della storia ad aver segnato in 5 mondiali. In classifica i portoghesi guidano il girone con 3 punti, poi Uruguay e Corea del Sud con 1 punto ea zero.

Le scelte dei due allenatori per la partita del primo turno del girone gruppo G di: ecco le formazioni ufficiali di Brasile - Serbia I ct Tite e Stojkovic hanno comunicato le loro scelte per Brasile - Serbia, primo match per entrambe ai Mondiali. Brasile (4 - 2 - 3 - ...Cosi' Andrea Stramaccioni, tecnico e commentatore Rai dei Mondiali, al telefono con l'ANSA commenta l'arresto da parte delle autorità iraniane di Voria Ghafouri, calciatore del Foolhad ed ...Si sta disputando in questi minuti Portogallo - Ghana, sfida valida per i Mondiali in Qatar. La squadra portoghese ha trovato la via del gol solo nel secondo tempo con il calcio di rigore trasformato.