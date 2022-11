Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Svizzera parte con una vittoria | Uruguay fermato dalla Corea del Sud

(Di giovedì 24 novembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D: Francia, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia,, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana,del SudE ...

Il primo match del Girone H si chiude quindi con un pareggio a reti bianche. L'Uruguay dopo aver sofferto nel primo tempo, non è riuscito a sbloccare una contesa (2 pali, uno con Godin e uno con ...Inizia la seconda giornata della fase a gironi: tornano in campo le squadre dei gruppi A e ...Calcio. La Lega di Serie A ha comunicato le date della prossima stagione: la serie A partirà domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024. In attesa che riparta il campionato 2022/2 ...Nonostante la nazionale di calcio non si sia qualificata alla competizione iridata, la Cina ha già vinto i Mondiali in Qatar 2022. Proprio così. Il Paese ha infatti il primato per numero di sponsor ne ...