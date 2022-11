Iran | i calciatori rischiano rappresaglie se non canteranno l’inno contro il Galles

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 novembre 2022) Brutte notizie dall’. Le forze di poliziaiane hanno arrestato oggi un ex calciatore della nazionale che aveva criticato il governo per la repressione delle proteste che da oltre due mesi hanno travolto la Repubblica islamica. Il suo nome è Voria Ghafouri che è stato allontanato dalla Nazionale per le sue critiche al regime. È stato arrestato dopo una sessione di allenamento con il suo club, il Foolad Khuzestan in. La notizia la riporta anche il Daily Mail. Ghafouri ha 35 anni. È accusato di aver “macchiato la reputazione della squadra nazionale e diffuso propagandalo stato”, come riferisce l’agenzia di stampa Fars. Ghafouri è stato anche accusato di sostenere i “rivoltosi”, termine che gli stati islamici utilizzano in riferimento ai manifestanti antigovernativi che hanno avviato le proteste dopo ...