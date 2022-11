Iran | calciatore arrestato per “propaganda contro lo Stato” Sotto shock l’allenatore Stramaccioni Monito ai nazionali in Qatar

(Di giovedì 24 novembre 2022) La repressione della polizia, in, non si ferma dasvanti a nulla. Il regime è ferito dalle contestazioni, comprese quelle dei calciatori. A farne le spese èVoria Ghafouri, star del palloneiano, finito in carcere con l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della nazionale e di aver fattolo. L'articolo proviene da Firenze Post.

Javadi a TV PLAY: 'Calciatoriminacciati per non giocare'MOMENTO CALCIATORI - 'Sono tutti sotto ......del Foolhad ed ex nazionale iraniano. "È stato il capitano dell'Esteghlal di Teheran quando lo allenavo", ricorda Stramaccioni, che domani commenterà da voce tecnica- Galles. ...Voria Ghafouri, star del pallone iraniano, è finito in carcere con l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della nazionale e di aver fatto propaganda" contro lo Stato ...Il giocatore del Foolad Khuzestan, per anni simbolo anche della nazionale iraniana, è stato portato in carcere dopo l'allenamento: l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della nazional ...