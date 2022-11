Inghilterra | Southgate | Kane disponibile con gli Usa

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il capitano dell', Harry, è pronto per giocare domani sera (alle ore 20 italiane) contro gli Usa per la gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022. Lo ...

Il capitano dell', Harry Kane, è pronto per giocare domani sera (alle ore 20 italiane) contro gli Usa per ... Lo ha annunciato il ct inglese Gareth. L'attaccante del Tottenham si è ...Commenta per primo L'tira un sospiro di sollievo. Il capitano Harry Kane si è allenato con i compagni di ...l'attaccante del Tottenham sembra quindi poter essere a disposizione diIl capitano dell'Inghilterra Harry Kane è pronto per giocare domani sera (alle ore 20 italiane) contro gli Usa nella gara valida per la ...Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, è pronto per giocare domani sera (alle ore 20 italiane) contro gli Usa per la gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022. Lo ...