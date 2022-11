Il nonno di Eitan è pronto a patteggiare per l' accusa di rapimento

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Primi e concreti segnali di pace nella faida familiare che ha squassato la famiglia di, il bambino di sette anni unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone. I legali delmaterno Shmuel Peleg,to diassieme a un complice, e quelli del bimbo, che perse genitori e fratellino, sono in dirittura d'arrivo nelle trattative per chiudere con un patteggiamento la vicenda penale. "Per il bene di" L'udienza preliminare davanti al giudice Pietro Balduzzi è cominciata a Pavia con una premessa in linea con due anni di liti furiose attorno al destino del piccolo: il nipote, assistito dall'avvocato Fabrizio Ventimiglia, parte civile contro il, affiancato dai legali Sara Carsaniga e Mauro Pontini. Ma è finita con l'annuncio che il gip ...

Stiamo lavorando in questi termini per consentire adi mettersi alle spalle questa immane tragedia'. 'Ilper suo nipote ha sempre fatto di tutto' 'Soddisfatti' anche i legali di Peleg.