Federico Fashion Style | lo sfogo sulla sua ex | “Non c’era più attrazione | ma ora non mi fa vedere mia figlia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per la prima voltaparla della separazione dalla compagna Letizia Porcu. Poco più di un mese fa i due hanno annunciato la fine del loro amore, spiegando però che avrebbero continuato a rispettarsi e ad avere un buon rapporto per il bene della loro. Eppure qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto. Il parrucchiere dei vip in un lungosui social ha raccontato la sua verità, non riuscendo a trattenere le lacrime: “Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex”. “Io ci tengo a dire una cosa molto importante… tra me e lei era da tempo che nonpiù amore”, spiegaLauri. “Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra, non eravamo più fidanzati. Vivevamo sotto ...