Edoardo Tavassi | Guendalina e la madre vogliono inviargli un aereo con una frase tutta da ridere

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sta per arrivare una sorpresa pere lahanno un'idea davvero divertente per un. L'articolo proviene da Novella 2000.

Mattinata movimentata nella casa del GF Vip., dopo una discussione con Sarah Altobello, ha minacciato di abbandonare il reality. Il Vippone è stato perfino chiamato in confessionale. GF Vip: Sarah controNuovo ...Come riportato da Biccy, a svelare qualche retroscena sul loro isolamento in hotel ci ha pensato Patrizia : Leggi ancheminaccia di lasciare il Gf Vip A farle eco Wilma , che ha ...Mattinata movimentata nella casa del GF Vip. Edoardo Tavassi, dopo una discussione con Sarah Altobello, ha minacciato di abbandonare il reality. Il Vippone è stato perfino chiamato in confessionale. N ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...