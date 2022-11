Caso Soumahoro | Bonelli | ' Sono turbato'

(Di giovedì 24 novembre 2022) - 'Fondamentale il chiarimento, quello che sta accadendo è molto grave. Lui però non è indagato, ma non possiamo permetterci zone d'ombra sui maltrattamenti sui migranti' ha detto il leader di Europa .

- Oggi secondo incontro del leader di Europa Verde e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana con l'ex bracciante appena eletto. Continuano gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro nelle cooperative ...- 'Fondamentale il chiarimento, quello che sta accadendo è molto grave. Lui però non è indagato, ma non possiamo permetterci zone d'ombra sui maltrattamenti sui migranti' ha detto il leader di Europa .Oggi secondo incontro del leader di Europa Verde e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana con l'ex bracciante appena eletto. Continuano gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro nelle cooperative ...(Adnkronos) – “Sull’onestà di Aboubakar Soumahoro metto la mano sul fuoco. Ha la mia solidarietà totale. Come faccio a dire il contrario di uno che ha dedicato la propria esistenza al riscatto di chi ...