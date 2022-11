Bertram Yachts Tortona | Mitja Nikolic aggregato agli allenamenti

Leggi su seriea24

(Di giovedì 24 novembre 2022)Derthona comunica di averel’atletaNikoli?, ala classe ’91 che nell’ultima stagione ha indossato la canotta dell’Urania Milano, in Serie A2. LA CARRIERA – Nato a Postumia (Slovenia) il 24 febbraio 1991, Nikoli? ha mosso i primi passi nello Slovan e nell’Olimpia Lubiana, squadra con cui nel 2015 ha disputato la Lega Adriatica e l’EuroCup. Dopo avere giocato le annate seguenti in Slovenia allo Zlatorog Lasko (Club in cui è rimasto per quattro stagioni) e al Rogaska, e in Repubblica Ceca allo Slavia Praga, Nikoli? – dal 2016/17 – ha indossato le canotte di diverse squadre italiane, con l’eccezione del 2017/18, in cui ha giocato nuovamente nel paese natìo, prima al Rogaska e poi all’Helios Domzale.ha indossato le canotte di Fortitudo ...