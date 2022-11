Bartolo | ' Putin è peggio di un terrorista ma la soluzione diplomatica non va chiusa'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Pietro, il medico di Lampedusa che tanto ha fatto in difesa degli ultimi spiega perché non ha votato a favore della ridell'Europarlamento che ha definitoe la Russia uno stato ...

... come si fa a trattare con un governo che si considera terrorista", incalza. "Votare contro questa misura - spiega l'europarlamentare - non significa stare dalla parte di, quanto ...... come si fa a trattare con un governo che si considera terrorista", incalza. "Votare contro questa misura - spiega l'europarlamentare - non significa stare dalla parte di, quanto ...Pietro Bartolo, europarlamentare nelle file del Partito democratico (Pd) spiega perché ha votato contro la risoluzione che definiva la Russia uno stato terrorista ...Parlamentare europeo ha votato contro: "Scelta dettata dalla coscienza, la pace dovrebbe essere la priorità assoluta" ...