Ballando con le Stelle slitta a dopo le 22 00 | Marcell Jacobs ballerino per una notte

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) I Mondiali in Qatar continuano a creare non pochi problemi al pubblico di Rai1 e adesso anchecon ledovrà fare i conti con gli ultimi cambiamenti di programmazione. La trasmissione ballerina di Milly Carlucci è quasi agli sgoccioli ma, ormai in dirittura di arrivo, dovrà un po’ adeguarsi a quella che è la programmazione Rai relativa ai Mondiali e, quindi, anziché prendere il via alle 20.35 come di consueto, andrà in onda addiritturale 22.00. Le puntante che mancano alla conclusione del programma sono quattro e, in particolare, la programmazione cambierà per l’ottava e la nona puntata che prenderanno il via alle 22.05. Il cambiamento per la nona puntata non sarà solo quello relativo all’orario ma anche al giorno. Secondo le ultime novità, l’ottava puntata andrà in onda sabato 26 alle 22:05, la nona puntata ...