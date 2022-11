Traffico Roma del 23-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati sulla diramazionenord Ancora coda per un incidente di lieve entità da Settebagni all’immissione per la carreggiata interna del raccordo anulare raccordo permangono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo Ostia Acilia sempre in esterna abbiamo Chiudi ancora perintenso tra la Prenestina e la Tiburtina sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Tor Cervara alla tangenziale est in tangenziale incolonnamenti perintenso partire la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ci sono più ...