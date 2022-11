Questa è una Alessandra Moretti perde il controllo | Orsini travolto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Confronto tra posizioni inconciliabili a CartaBianca, su Rai 3. Da una parte Alessandro, professore diventato ormai capofila dei "pacifisti" (per qualcuno, dei "filo-Putin") d'Italia. Dall'altra, europarlamentare del Pd fedele osservatrice della linea filo-ucraina del partito. "A Kherson - riflette- l'esercito russo si è ritirato perché prima di ingaggiare una battaglia campale doveva essere sicura di avere i rifornimenti, che non potevano arrivare perché i ponti erano stati danneggiati dagli ucraini". Quindi la nota polemica: "La strategia occidentale, basata su invio di armi a oltranza, sul no alla diplomazia e insulti contro i pacifisti è un fallimento totale.strategia ha precipitato l'Ucraina in un inferno". Su queste parole, la ...

Wired Italia

Havolontà incredibile di arrivare, non ne ho mai allenati come lui conforza mentale alla sua età. Gioca in Italia solo da due anni e sembra un veterano. Mentre gli altri sono alla prima ...Rientra incategoria chi ha tra 18 e 59 anni e non ha in famiglia disabili, minori o anziani.di un processo graduale è destinato nel 2024 a uscire di scena e al suo posto arriverànuova ... Stampanti, 7 motivi per cui non le usiamo più Lei è una giovane ragazza, nata a Roma nel 2001, si chiama Martina Sara Futura Attili oggi conosciuta come “ Martina Attili “, e basta, suo nome d’arte. Comincia a capire che vuole fare l’ artista ...Madonna di Campiglio con un punteggio di 2.918 voti - tallonata però a brevissima distanza da Cortina d'Ampezzo con soli 7 voti di scarto (2.911 voti) - è nuovamente la regina della classifica ...