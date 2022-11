Ismea-Qualivita | Doc Igp | vino da record con 11 | 2 miliardi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ROMA – Il 2021 è un annoper ilitaliano Dop Igp, grazie al lavoro di 113.241 operatori organizzati in 124 Consorzi di tutela. La produzione imbottigliata sfiora i 27 milioni di ettolitri per un +10,9% su base annua, con andamento simile fra Dop e Igp. Il valore dell’imbottigliato supera 11,16di euro e segna un +21,2% su base annua, attribuibile soprattutto ai vini DOP (+22%) rispetto alle IGP (+16%) e con le grandi denominazioni che trainano la crescita. Le esportazioni nel 2021 raggiungono 6,29di euro per una crescita del +13,0% in un anno. E’ quanto emerge dal Rapporto. Valorida attribuire al recupero dei prezzi dopo i cali del 2020, alla ripresa di alcuni canali di distribuzione e all’incremento dell’export ...

Le filiere Dop e Igp pesano per quasi un terzo sul totale del settore agroalimentare della Valle d'Aosta, come emerge dal 20/o rapporto. In termini percentuali, questo rapporto (31%) pone la regione alpina appena fuori dal podio, al quarto posto, dopo Friuli Venezia Giulia (63%), Veneto (48%) e Trentino - Alto Adige (...'I dati del XX rapportodimostrano come l'agricoltura italiana delle Dop, delle Igp e delle SGT (Specialità Tradizionali Garantite), sia un modello vincente. Da presidente del Consorzio Arancia Rossa di ...Lo denuncia Coldiretti Marche alla lettura del Rapporto Ismea-Qualivita 2022 che vede le Marche raggiungere quota 132 milioni di euro per l'agroalimentare certificato. La nostra Dop Economy annovera 3 ...Il Francesco Lollobrigida-pensiero sostiene che i turisti vengano in Italia per mangiare e non per l'arte e i musei ...