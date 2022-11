I migliori attivi puri per la tua skincare routine

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nella grande parentesi dedicata alla, si inseriscono di diritto anche gli, sieri per il viso straordinariamente efficaci. Cosa li rende così utili e ricercati? Sono numerosi e, ognuno di essi, ha una funzione specifica. Glisono costituiti fondamentalmente da soluzioni a base di acqua o olio, e arricchiti con ingredienti appunto “” e “”. Sono sieri adatti a ogni tipo di pelle e vengono inseriti nella beautycome booster per accelerare, moltiplicare e ottimizzare gli effetti sulla pelle. La maggior parte ha un’azione anti age e rinvigorente per i tessuti cellulari. Vi raccomandiamo... Pelle spenta? Icosmetici alla ...