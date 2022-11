I “disabituatori” per lo sviluppo della parte creativa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Isono metodi molto validi per potenziare la creatività e che possiamo impiegare per sperimentare da sé che cosa accade quando impariamo ad agire in modo più flessibile, a vedere i nostri pensieri come eventimente. Scopriamo come possono essere di aiuto a sviluppare la nostra capacità. Rajan Gualtieri, imprenditore e coach, ci introduce al mondomindfulness applicata alla sfera lavorativa con questa nuova serie di podcast in esclusiva su QuiFinanza Lifestyle: “Meditazione antistress, l’io professionale“.

