Giappone | Nagatomo impazzisce di gioia ai microfoni | “Bravoooo | bravooo” VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilha firmato una delle sorprese più grandi degli ultimi anni: battuta la Germania in rimonta per 2-1 con un secondo tempo che rimarrà nella storia del calcio nipponico. Nell’immediato post partita dell’esordio ai Mondiali di Qatar 2022, Yuto– vecchia conoscenza del calcio italiano vista la lunga militanza nel Cesena e nell’Inter –diaie comincia ad urlare ‘’. Uneuforico, unche sta facendo il giro dele non solo. In alto il. SportFace.

Ct : Hans - Dieter Flick(4 - 2 - 3 - 1) - Gonda; Sakai (74' Minamino), Itakura, Yoshida,(56' Mitoma); Endo, Ito; Kamada, Tanaka (70' Doan), Kubo (45' Tomiyasu); Maeda (56' Asano).