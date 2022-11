Formazione | edulia Treccani scuola | piattaforma edutech per corsi on line docenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Labitalia) - È onla primaad abbonamento rivolta aiitaliani che offre unacertificata e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione. A lanciare l'iniziativa è, il nuovo marchio dell'Istituto dell'enciclopedia italiana che sviluppa strumenti e attività rivolti al mondo scolastico. Sul portale.it sono già attivi oltre 40, che supereranno quota 60 per dicembre e 200 entro un anno, tutti fruibili in modalità asincrona e a breve anche tramite app, per un'esperienza sempre accessibile, flessibile e intuitiva, con gamification e interazioni....