C’è la solita firma di Killnet all’attacco DDos di cui il sito del Parlamento europeo è vittima

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le chat disono tornate a popolarsi e a lanciare messaggi contro una istituzione europea. Dopo gli attacchiche il gruppo di hacker filo-russi aveva lanciato a maggio contro i portali istituzionali italiani, adesso nel mirino diè finito ildel. Secondo quanto postato all’interno del gruppo We are, il portale ufficiale del– che risulta ancora irraggiungibile nel tardo pomeriggio del 23 novembre – sarebbe stato dormiente per circa 4 ore. Il metodo è sempre lo stesso: bombardare di accessi il, fino a renderlo irraggiungibile. Una tecnica di cyberattacco non particolarmente complicata, che ha rappresentato – negli ultimi mesi – il marchio di ...

ilmessaggero.it

Così laBarbara Pavone a Vanity Fair . Tutto questo apparato renderà la nuova lettura di Sandokan una vera e propria serie evento, come già accaduto a Lux Vide per I Medici e Leonardo . Quando ...Come riportato dal quotidiano inglese 'The Mirror', stando al racconto dell'uomo, il 33enne era fuori a fare la suapasseggiata invernale vicino al mare, in una spiaggia non poco distante da ... Bella, brava e single, hai deluso tutti e fai come ti pare. Sii fiera del cambio di vita