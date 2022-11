Calcio | Francia | esordio ai Mondiali con vittoria per i campioni in carica | non succedeva dal 2006

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laha iniziato ieri il suo cammino aidi Qatar 2022. La formazione guidata da Didier Deschamps, nonostante l’assenza del Pallone d’Oro Karim Benzema, ha mostrato tutta la sua enorme qualità offensiva, vincendo agevolmente per 4-1 contro una modesta Australia. Oltre agli importanti tre punti, questaha anche un valore statistico: nelle ultime tre edizioni deila squadra vincitrice quattro anni prima non era infatti riuscita a centrare un successo nella partita d’della manifestazione. L’ultima squadra a riuscirci fu il Brasile, campione nel 2002, che nell’edizionesuperò la Croazia per 1-0. Da quel momento in poi laera sempre mancata: ad iniziare questa tendenza, purtroppo, fu proprio l’Italia che nel 2010 iniziò ...

Ascolti tv del 22 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la partita dei Mondiali di- Australia, in onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 5.478.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo tempo a 5.745.000 e il 26.4%, secondo tempo a 5.216.000 e il 23.2%). A seguire ...L'attaccante del Milan non segnava nel corso di un Mondale dai tempi di Brasile 2014 quando laaveva vinto per 5 - 2. Dopodiché, in Russia, era diventato campione del mondo senza segnare. ' ...La gara inaugurale di Corea-Giappone 2002 mette di fronte la Francia campione del Mondo e il Senegal allenato dal francese Bruno Metsu. La rete di Bouba Diop è solo l'inizio di una sorprendente cavalc ...Eguaglia Thierry Henry con la doppietta all’Australia: Olivier Giroud torna a segnare in un Mondiale con la Francia e non vuole fermarsi a 51 gol ...