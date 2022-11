Amazon pronta a ridurre personale ' Ancora nessuna decisione sull' Italia' - Economia - quotidiano net

La nota dell'azienda: 'Considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una ...Dicembre è ormai alle porte e per salutare questo anno incredibile la piattaforma èa far ... chi ride è fuori, il comedy show di grande successoOriginal, sarà disponibile sulla ...La nota dell'azienda: "Considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione" ...Tra le novità che il governo di Giorgia Meloni potrebbe inserire nella Legge di Bilancio 2023 c'è anche la Tassa verde, ribattezzata Amazon tax per via del ...