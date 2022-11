Uomini e Donne | è successo in studio | Maria cerca di dividerle

Leggi su leggilo

(Di martedì 22 novembre 2022), incredibile scontro in diretta tv.di, pubblico sconvolto in. I dettagli dell’accaduto. Momenti di tensione a, quando nella puntata di ieri lunedì 21 novembre, duedel trono over sono arrivate ad uno scontro diretto arrivando quasi alle mani. Una scena davvero incredibile, che ha L'articolo: èindiproviene da Leggilo.org.